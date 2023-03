L’émir du Qatar et le président rwandais renforcent les liens économiques

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al Thani, a tenu une réunion avec le président rwandais, Paul Kagame, afin de discuter de l’approfondissement des relations bilatérales dans les domaines de l’économie et de l’investissement. Cette rencontre a eu lieu au Diwan émirien à Doha et a également porté sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les relations entre le Qatar et le Rwanda ont pris de l’importance ces dernières années, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme et de la construction. La réunion entre l’émir du Qatar et le président rwandais témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et de poursuivre leur développement économique commun.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcer leur partenariat dans divers domaines de coopération, en particulier dans l’économie et l’investissement. L’émir du Qatar et le président rwandais ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, démontrant ainsi leur engagement à travailler ensemble pour répondre aux défis mondiaux.

La visite du président rwandais à Doha se poursuit indéterminément, mais il est clair que les deux pays continueront à explorer les moyens de renforcer leur partenariat économique et de coopération dans les années à venir.