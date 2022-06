L’élection du président de la FIFA se tiendra à Kigali au Rwanda

Le Rwanda va abriter le 73è congrès de la FIFA qui se tiendra le 16 mars prochain à Kigali, a annoncé l’instance dans un communiqué publié vendredi. A cette assemblée seront organisées les élections présidentielles dont celle du boss de la FIFA pour l’exercice 2023-2027.

Le 16 mars prochain, on connaîtra le président de la FIFA pour l’exercice 2023-2027. Le prochain boss de l’instance faîtière du football mondial sera en effet élu au cours du 73è congrès de la Fédération internationale de football association. Et c’est la ville de Kigali au Rwanda qui a été choisie pour abriter l’événement. L’annonce a été faite par la FIFA dans un communiqué sur ses comptes sociaux.

« Le Bureau du Conseil de la FIFA composé du président de la FIFA Gianni Infantino et des six présidents de confédération a abordé un certain nombre de sujets clés et pris les décisions suivantes », a annoncé la FIFA le 24 juin 2022. « Le 73e Congrès de la FIFA se tiendra à Kigali, au Rwanda, le 16 mars 2023. L’élection présidentielle de la FIFA 2023 aura lieu lors du 73e Congrès de la FIFA. », précise la note.

Hôte de la réunion du Conseil de la FIFA en octobre 2018, le Rwanda devient le premier pays d’Afrique centrale à accueillir un tel événement de la FIFA. Mais le géant de l’Afrique de l’Est n’est pas le seul sur le continent à recevoir le gratin du foot mondial. Le Maroc (Marrakech, 2005) et Maurice en 2013 ont déjà aussi accueilli un congrès de la FIFA.