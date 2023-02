Législatives 2023: « Vous avez protégé la démocratie », Brian Shukan à Issifou Amouda

Le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou a reçu mercredi 1er Février dans son cabinet, l’ambassadeur des Etats Unis près le Bénin, Brian Shukan. Les deux personnalités ont discuté de l’organisation des élections législatives dernières.

Après avoir été reçu à domicile par l’ancien président Thomas Boni Yayi, l’ambassadeur des Etats Unis près le Bénin, Brian Shukan s’est rendu au cabinet du président de la Cour constitutionnelle où il a échangé avec l’occupant des lieux.

Plusieurs sujets ont été au menu des échanges entre le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Issifou Amouda et le diplomate américain, Brian Shukan. Au titre des sujets abordés, on note la nécessité pour les deux pays d’approfondir leur partenariat et le déroulement des élections législatives du 8 Janvier dernier.

Sur ce dernier point, Brian Shukan a salué la cour constitutionnelle pour le rôle qu’elle joué dans le déroulement des législatives. « Vous avez protégé la démocratie et la constitution béninoise », a confié le diplomate américain.

L’ambassadeur des Etats Unis a également salué les réformes politiques initiées par le gouvernement du président Patrice Talon. L’échange qu’il a eu avec le président de la cour constitutionnelle, précise-t-il lui a permis de mieux connaitre l’institution et le rôle qu’elle peut jouer dans la sauvegarde de la démocratie.