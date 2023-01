Législatives 2023 au Bénin: l’appel de la CEDEAO à la Commission Electorale et partis politiques

La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a déclaré lundi, que les élections législatives au Bénin, se sont déroulées globalement, conformément aux textes et lois du Bénin et au Protocol Additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. L’organisation sous-régionale a également lancé un appel à la commission électorale et aux partis politiques.

La CEDEAO s’est réjouie lundi, des bonnes conditions de l’organisation des élections législatives du 8 janvier 2023, sur l’ensemble du territoire national du Bénin. La mission d’observation électorale de l’organisation sous-régionale, a félicité toutes les parties prenantes au scrutin pour les efforts fournis jusque-là pour la tenue des élections dans un climat apaisé.

Dans sa déclaration, la CEDEAO a exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux législatifs d’annonce et de publication des résultats et de s’abstenir de toute proclamation anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque-là.

Elle a également exhorté la Commission Électorale à proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d’apaiser la situation et de lever toute suspicion. Pour finir, la mission de la CEDEAO a dit continuer à observer la suite du processus électoral et pourrait à nouveau se prononcer, si cela s’avérait nécessaire. A cet égard, la mission a exhorté la CENA à maintenir le même niveau de professionnalisme dans les phases suivantes du processus.

Les objectifs de la mission ouest-africaine

La mission ouest-africaine avait pour objectif principal d’observer le déroulement du scrutin et d’accompagner les institutions, ainsi que les autres parties prenantes impliquées dans le processus électoral, en vue d’assurer la tenue d’élections crédibles, transparentes et apaisées.

La Mission était composée de 40 membres dont, d’une part, des Experts des questions électorales, des Experts en sécurité, des juristes, des journalistes, et des experts en prévention des conflits et, d’autre part, des Représentants du Parlement de la CEDEAO, de la Cour de Justice et une équipe technique de soutien de la Commission.