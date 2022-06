Législatives 2022 en France: Patrice Talon règle ses comptes avec Emmanuel Macron

Au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. En de pareilles circonstances, beaucoup s’attendraient à un message de félicitations, mais Patrice Talon semble avoir pris tout le monde par un contre-pied parfait.

C’est un message « totalement décomplexé » que Patrice Talon a envoyé à Emmanuel Macron, battu à plate couture lors des législatives 2022. La forme du message et le canal choisi en disent long. Quand on lit bien entre les lignes du texte du président béninois, on ne peut pas s’empêcher de penser au courrier qu’il a reçu de la part de Macron, alors qu’il venait d’être réélu au poste de président. Patrice Talon a été subtil, fin, moins péremptoire et pointu dans sa réplique.

En effet, dans sa correspondance en date du 12 mai 2021, Emmanuel Macron n’a pas daigné félicité son homologue béninois qui selon la Cour constitutionnelle avait remporté la présidentielle avec plus de 86% des voix. L’autre point du message du leader charismatique de la coalition Ensemble, qui n’était pas passé inaperçu, c’est le rappel du contexte dans lequel l’élection présidentielle avait été tenue au Bénin.

Lettre de Macron à Patrice Talon, le 12 mai 2021

Au cinquième paragraphe de sa lettre, le président français s’est presque mué en donneur de leçon. Il avait rappelé à Patrice Talon ce qu’il « doit faire » pour garantir la justice, la cohésion sociale et la paix politique. A l’époque, l’ex-diplomate béninois Benoît Illassa avait dénoncé la lenteur de la réponse et « un ton paternaliste » qui « montrent qu’il y a un problème sérieux entre le pouvoir colonialiste et le pouvoir de Cotonou. Ne pas le comprendre, c’est faire preuve d’une obséquiosité malveillante !!! », avait-il écrit.

Réponse du berger à la bergère ?

En 2021, le gouvernement béninois ni son chef n’avaient réagi à la lettre d’Emmanuel Macron. Mieux, le 25 avril 2022, Patrice Talon a sacrifié à la tradition diplomatique en adressant à Macron, ses « vives et chaleureuses félicitations pour sa réélection ».

Visiblement, Patrice Talon a attendu le moment opportun pour régler ses comptes. Alors qu’il est déjà en difficulté avec cet échec cuisant, Emmanuel Macron a reçu en pleine figure le « tacle violent » de son homologue. Connu pour son franc-parler, Patrice Talon dans un ton ironique, n’a pas fait cadeau au patron de l’Elysée. « Cher Monsieur Macron, Les résultats des élections législatives, quoique mitigés pour vous et pour Ensemble, demeurent un moindre mal. Bien au contraire, ils marquent ce tournant parfois nécessaire aux grandes Nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles », a-t-il attaqué.

Cher Monsieur Macron,

« Le monde va mal et la France n’est pas épargnée; la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C’est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpellent personnellement cher Président Macron », a enchaîné le président béninois comme pour montrer la voie à suivre à son homologue qui a perdu la majorité au parlement malgré les 245 sièges obtenus.

Quand les internautes enfoncent le clou…

De Facebook à Twitter, le message de Patrice Talon a suscité de vives réactions. Certains internautes lui ont ouvertement apporté leur soutien, mais pour d’autres, « Patrice Talon a manqué de diplomatie dans son texte ». En tout cas, beaucoup de commentaires ressortent le « sentiment anti-français » qui gagne progressivement du terrain en Afrique et qui tente de réduire l’influence de la France sur ses anciennes colonies.

« Je n’avais pas compris que c’était un tacle asséné en langage diplomatique, pour répondre à la lettre de « félicitations » peu élégante que Monsieur Macron vous avait adressée à l’occasion de votre réélection en 2021.

Excellent ! », a écrit un internaute en réponse au tweet de Patrice Talon. « Une vengeance de Talon qui n’avait pas oublié les termes de la lettre de Macron en date du 12 mai 2021. C’est de bonne guerre », a ajouté un autre internaute G. D-Y.