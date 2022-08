Législatives 2022 au Sénégal: la CEDEAO se félicite de l' »atmosphère calme et paisible »

Après avoir exprimé sa satisfaction générale face à la situation électorale, car aucun incident majeur n’a été déploré, le chef de mission d’observation de la CEDEAO s’est félicité de l' »atmosphère calme et paisible » des élections au Sénégal.

En donnant une première évaluation des élections à la mi-journée après les visites sur le terrain et un rapport de l’équipe d’observateurs à long terme de la CEDEAO au Sénégal, le chef de mission de l’organisation ouest-africaine a exprimé sa satisfaction générale face à la situation, car aucun incident majeur n’a été enregistré.

Il s’est félicité de l' »atmosphère calme et paisible » qui a prévalu pendant la journée et pendant la campagne électorale qui a précédé les urnes, et a de nouveau appelé le peuple sénégalais à maintenir cet élan.

Il a également appelé les parties prenantes à respecter les résultats qui seront officiellement annoncés, tout en les exhortant à faire preuve de retenue, à rechercher un consensus et à ne recourir qu’aux voies légales en cas de différend.

L’Union Africaine (UA) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sont également présentes au Sénégal pour observer le processus électoral.

Pour assurer le bon déroulement des élections, les dernières avant l’élection présidentielle de 2024, la Commission électorale nationale autonome (CENA), l’organe chargé de l’organisation des élections au Sénégal, a déployé 15,000 moniteurs et 6 000 superviseurs.