Leagues Cup: l’Inter Miami en demi-finale, grâce au 8e but de Messi

Grâce notamment au 8e but de Lionel Messi en 5 matchs, l’Inter Miami a écrasé Charlotte (4-0) en quarts de finale de la Leagues Cup.

Dans un match électrisant de la Leagues Cup, ce vendredi, l’Inter Miami a de nouveau brillé, décrochant une victoire éclatante de 4-0 contre Charlotte FC en quarts de finale. La soirée a été notamment marquée par l’efficacité de Josef Martinez, qui a ouvert le score dès la 12e minute en transformant un penalty.

Le deuxième but de l’équipe floridienne a été marqué par Robert Taylor à la 32e minute. Charlotte, qui avait réussi à frustrer les assauts de Messi et de Sergio Busquets en première mi-temps, a montré plus d’audace après la pause. Le remplaçant Patrick Agyemang a même eu l’occasion de réduire le score, mais sa tête à bout portant a malheureusement rebondi sur la barre.

Finalement, la déroute de Charlotte a été complétée par un but contre son camp du défenseur Adilson Malanda, qui a tenté d’intercepter un centre à ras de terre adressé à Messi par Diego Gomez à la 78e minute. Plutôt discret durant toute la rencontre, la Pulga a réussi à trouver le chemin des filets en fin de match d’un tir précis du pied gauche (86e).

L’Inter Miami, avec cette performance impressionnante, se qualifie pour les demi-finales de la Leagues Cup et confirme son statut de candidat sérieux pour remporter le tournoi. De son côté, Lionel Messi continue de s’éclater sous ses nouvelles couleurs.

