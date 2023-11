League Cup: Man United et Arsenal éliminés, Liverpool et Chelsea qualifiés

-Publicité-

Le 4è tour de la League Cup se disputait mercredi à travers les pelouses anglaises. Et plusieurs cadors ont été éliminés au terme des rencontres.

Fortunes diverses mercredi soir pour les clubs anglais engagés dans la League Cup. Plusieurs cadors ont été éliminés au terme du 4è tour de la compétition. En déplacement sur la pelouse de West Ham, Arsenal a été torpillé par les Hammers sur le score de 3-0.

Surpris d’entrée sur un but contre son camp de Ben White (16è), les Gunners ont concédé deux autres réalisations, signées Mohammed Kudus et Jarrod Bowen (2-0, 50e et 3-0, 60e). Martin Odegaard a sauvé les meubles en fin de match (3-1, 90e). Une grosse désillusion pour Mikel Arteta et ses poulains qui n’iront pas plus loin dans ce Carabao Cup.

Déception aussi pour Manchester United, corrigé par Newcastle à Old Trafford. Déjà écrasés par Manchester City en championnat dimanche dernier, les Red Devils se sont cette fois-ci inclinés face aux Magpies (3-0). Impuissante face à la vague déferlante des visiteurs, les Mancuniens ont été balayés par Miguel Almiron (28è), Lewis Hall (36è) et Joe Willock (60è), auteurs des trois buts de la rencontre.

Dans les autres rencontres hier soir, Chelsea est venu à bout de Blackburn (2-0), grâce au but de Benoit Badiashile et celui de Raheem Sterling. Liverpool a également assuré face à Bournemouth (1-2). Enfin, Everton a écarté Burnley (3-0), tandis qu’Ipswich s’est fait éliminer par Fulham (1-3).

Tous les résultats du 4e tour de Carabao Cup

West Ham 3-1 Arsenal : Ben White (16e), Mohammed Kudus (50e), Jarrod Bowen (60e) / Martin Odegaard (90e)

Bournemouth 1-2 Liverpool : Justin Kluivert (64e) / Cody Gakpo (31e), Darwin Nunez (70e)

Chelsea 2-0 Blackburn : Benoit Badiashile (30e), Raheem Sterling (59e)

Everton 3-0 Burnley : James Tarkowski (13e), Amadou Onana (53e), Ashley Young (90e)

Ipswich 1-3 Fulham : Elkan Baggott (79e) / Harry Wilson (9e), Rodrigo Muniz (50e), Tom Cairney (77e)