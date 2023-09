Le Togo, le Niger, le Nigeria et le Bénin forment une alliance régionale contre la piraterie maritime

Une étape cruciale dans la lutte contre la piraterie maritime et la criminalité en mer dans le Golfe de Guinée a été franchie avec le lancement de l’Opération Safe Domain II. Il s’agit d’une initiative conjointe du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Niger.

Le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Niger ont conjointement inauguré l’Opération Safe Domain II. La cérémonie d’inauguration s’est tenue au complexe MMCC Zone E de la base navale de Cotonou, au Bénin, du 11 au 15 septembre 2023. Cette opération, axée sur la collaboration pour la prospérité régionale, ouvre de nouvelles perspectives pour la sécurité maritime dans la région.

En effet, l’Opération Safe Domain II découle d’un accord stratégique sur les opérations et patrouilles maritimes conjointes (JMOP) entre ces pays voisins, conformément au Code de conduite de Yaoundé de 2013, qui divise le Golfe de Guinée en deux sous-régions coordonnées. À l’ouest, le Centre Régional de Sécurité Maritime en Afrique de l’Ouest (CRESMAO), et à l’est, le Centre Régional de Sécurité Maritime en Afrique Centrale (CRESMAC), ont été créés pour superviser les activités de sécurité maritime. Cette approche régionale a été initiée en 2014 par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec la zone E en tant que projet pilote en 2013, entraînant ultérieurement la création des autres zones.

Le commodore Aniedi Ibok, Directeur de la Zone E du Centre multinational de coordination maritime (MMCC), a souligné l’importance de cette opération dans la lutte contre la piraterie qui affecte la région du Golfe de Guinée. Cette collaboration régionale renforce la sécurité maritime et reflète l’engagement des nations participantes à travailler ensemble pour protéger leurs côtes et promouvoir la stabilité et la prospérité économique. L’Opération Safe Domain II illustre la manière dont la coopération interétatique peut relever les défis maritimes communs et créer un environnement maritime plus sûr et plus favorable au développement économique.