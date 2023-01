Le Togo et l’Inde font le point de leur coopération

Le Togo et l’Inde ont fait mardi, le point de leur partenariat et ont décidé de renforcer davantage leur coopération pour de nouvelles perspectives dans l’intérêt commun aux deux nations.

Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu mardi 17 janvier à Lomé, l’ambassadeur indien au Togo, Sanjiv Tandon. Le diplomate accrédité il y a deux ans, était venu faire avec le chef de l’Etat, le point du partenariat entre New Delhi et Lomé, et évoquer les perspectives pour 2023.

“Nous avons examiné plusieurs domaines de coopération dans lesquels nous avons fait un effort conjoint pour promouvoir nos liens bilatéraux ces derniers mois. J’ai saisi l’occasion pour transmettre au Président de la République togolaise, les vœux du Président et du Premier ministre de la République Fédérale de l’Inde”, a expliqué l’ambassadeur à l’issue de la rencontre.

S’il touche plusieurs domaines (éducation, formation, commerce, agriculture, santé, eau, développement à la base, financement de projets, etc…), le partenariat bilatéral entre le Togo et l’Inde s’est intensifié ces dernières années, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et des investissements. En juin 2021, le gouvernement a conclu avec Exim Bank India, un accord pour l’électrification de 350 localités du territoire national. Le pays bénéficie également de l’accompagnement de l’Inde en ce qui concerne la mobilisation des investisseurs sur la Plateforme industrielle d’Adetikopé (PIA).

D’ailleurs, sur le site, la présence indienne est visible, notamment via l’implantation des usines textiles, d’assemblage de motos, ou de transformation d’aluminium.

Le président Faure Gnassingbe et le diplomate indien Sanjiv Tandon, ont, pour finir, décidé de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays.