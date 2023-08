Le Togo et le Ghana renforcent leurs relations commerciales à travers le projet ZLECAf

- Publicité-

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé « Zone de Libre Échange Continentale Africaine » (ZLECAf), le Togo et le Ghana ont décidé de renforcer leurs liens commerciaux. Les autorités en charge du commerce des deux pays se sont rassemblées à Lomé le mardi 22 août afin de discuter des mesures à prendre pour exploiter au maximum les opportunités présentées par cette initiative continentale.

L’objectif principal de cette rencontre était de trouver des solutions aux défis qui entravent les échanges commerciaux entre les deux nations, en particulier les problèmes liés aux formalités douanières qui compliquent les échanges transfrontaliers. Les participants ont également examiné les questions relatives aux échanges commerciaux au sein de la ZLECAf, tout en évoquant les avantages du système panafricain de paiement et de règlement.

Cette rencontre a permis aux deux pays d’exprimer leur engagement à éliminer les barrières physiques au commerce, jetant ainsi les bases d’une coopération et d’une collaboration renforcées. « Même sans contraintes majeures, les échanges entre Accra et Lomé sont possibles. Il nous suffit d’établir des règles commerciales, de simplifier les procédures douanières, de réduire les coûts liés au commerce et de résoudre les problèmes d’infrastructures », a souligné Koffi Mensah Demitia, Ambassadeur du Ghana au Togo.