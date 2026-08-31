Le Tchad explore des solutions numériques azerbaïdjanaises pour ses services publics

N’DJAMENA — Le ministre tchadien des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation, Haliki Choua Mahamat, a reçu le jeudi 27 août une délégation du groupe azerbaïdjanais Idrak Group LLC, conduite par son PDG Abdullayev Hikmat Sokvat Oglu, selon une publication du ministère tchadien. Les échanges ont porté sur plusieurs solutions numériques que le Tchad pourrait adopter pour moderniser ses services publics.

La délégation a présenté un système de jumeau numérique médical fondé sur l’intelligence artificielle pour le secteur de la santé, ainsi que des outils numériques destinés à l’apprentissage des élèves et des technologies pour la production de documents d’identité. Ces trois domaines figurent parmi les priorités affichées par le gouvernement tchadien dans sa stratégie de digitalisation des services publics.

Aucun accord, montant de financement ni calendrier de déploiement n’a été annoncé à l’issue de cette rencontre, qui revêt un caractère exploratoire, selon la publication officielle relayée par l’agence Ecofin.

Cette prise de contact s’inscrit dans un mouvement plus large de numérisation des services publics tchadiens. En septembre 2024, la Banque mondiale avait approuvé un financement de 92,2 millions de dollars destiné à soutenir la transformation numérique du pays, avec l’objectif de permettre à plus de deux millions de personnes d’accéder aux plateformes publiques numériques.