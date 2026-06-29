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«Le seul joueur qui n’a besoin d’aucune consigne», Lionel Scaloni sur Messi

Après la victoire de l’Argentine face à la Jordanie, Lionel Scaloni a évoqué avec humour le rôle de Lionel Messi, entré en jeu et buteur, en assurant que son capitaine n’avait besoin d’aucune instruction particulière.

Romaric Déguénon
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Football
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«Le seul joueur qui n’a besoin d’aucune consigne», Lionel Scaloni sur Messi
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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a levé le voile sur les rares consignes qu’il adresse à son capitaine, Lionel Messi, en marge de la Coupe du monde 2026 actuellement en cours. Pour le dernier match de groupe face à la Jordanie (3-1), le technicien argentin avait choisi de ménager sa star, laissée sur le banc au coup d’envoi. Entré en cours de rencontre, l’attaquant de l’Inter Miami s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant le troisième but de l’Albiceleste.

Interrogé après la rencontre sur les instructions données à son capitaine avant son entrée en jeu, Scaloni a répondu avec humour et admiration. « Je lui dis simplement : allez gagner le match (rires). Non, que puis-je lui dire d’autre ? Vous me posez vraiment cette question ? C’est le seul joueur qui n’a absolument besoin d’aucune consigne », a-t-il confié. Et le sélectionneur d’insister, presque amusé par la question : « Sérieusement, vous pensez que je dois lui dire “cours par là” ou “gère le ballon comme ça” ? C’est absurde. »

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