« Le s3xe est une merveilleuse chose », Ce que pense le pape François de la mastµrbation

Alors qu’il était en face des jeunes hispanophones dans un documentaire diffusé sur « Disney »+ pour discuter des sujets liés aux relations intimes, le pape François a décrit le sexe comme « l’une des belles choses que Dieu a donné à l’être humain ».

Lors de l’émission « The Pope: Answers » diffusée mercredi sur Disney+, le pape François a échangé avec des jeunes d’une vingtaine d’années sur divers sujets. Le prélat argentin s’est prêté au jeu des questions sans aucune réserve. Il a notamment affirmé que le sexe est une des belles choses offertes par Dieu à l’humanité. « Le sexe est l’une des merveilleuses choses que Dieu a données à la personne humaine. S’exprimer sexuellement est une richesse. Donc, tout ce qui nuit à l’expression sexuelle réelle vous diminue et épuise cette richesse », a-t-il déclaré, faisant ainsi référence à la masturbation que l’église catholique considère comme un péché.

Interrogé ensuite sur les droits des LGBT qui fait grand bruit ces derniers temps, le Pape a révélé qu’il était nécessaire d’accueillir tout le monde dans l’Eglise catholique. «Toutes les personnes sont enfants de Dieu, toutes les personnes. Dieu ne rejette personne, Dieu est un père. Et je n’ai pas le droit d’expulser qui que ce soit de l’Église», a-t-il déclaré.

Concernant l’avortement, François a déclaré que les prêtres devraient être « miséricordieux » envers les femmes qui ont interrompu une grossesse, mais a déclaré que la pratique reste inacceptable. « C’est bien d’appeler les choses par leur nom. C’est une chose d’accompagner la personne qui en a subi un ( avortement), c’en est une autre de justifier l’acte », a-t-il déclaré. Les remarques du pape ont été publiées par L’Osservatore Romano, le journal officiel du Vatican, qui a décrit sa conversation avec les jeunes comme un « dialogue ouvert et sincère ».

Ces déclarations surviennent après que le pape ait passé quatre jours intenses avant Pâques, renouvelant les vœux et exhortant les prêtres à éviter de fomenter la division dans l’Église.

Le jeudi saint, François et des dizaines de cardinaux et évêques, ainsi que quelque 1 880 prêtres, se sont réunis dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour renouveler les engagements qu’ils avaient pris lors de leur ordination. Le pape s’est ensuite rendu à la prison de Casal del Marmo, à la périphérie de la ville, où il a lavé et embrassé les pieds de 12 jeunes détenus dans un geste destiné à commémorer l’humilité de Jésus envers ses apôtres la veille de sa mort.

