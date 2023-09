Le roi Charles III et la reine Camilla en France pour une visite d’État de trois jours

- Publicité-

Le roi Charles III et la reine Camilla entament ce mercredi une visite d’État de trois jours en France. Le couple royal, parti de Balmoral en Écosse, a été accueilli par Élisabeth Borne.

Après un premier rendez-vous manqué, le grand jour! Charles III, accompagnée de son épouse la reine Camilla, entame, mercredi, une visite d’État de trois jours en France empreinte de solennité et de faste. Charles III et Camilla se sont engouffrés dans une Bentley bordeaux, en direction de l’Arc de Triomphe où ils sont attendus par Emmanuel Macron, son épouse Brigitte et de nombreuses personnalités politiques françaises.

Le roi et la reine britanniques viennent d'atterrir aux alentours de 14 heures à l'aéroport d'Orly. Ils vont rejoindre la place de l'Étoile, à Paris, où une cérémonie d'accueil les attend à partir de 14h45.

Their Majesties The King and Queen have arrived in Paris for their first State Visit to France since His Majesty's Accession.



Leurs Majestés Le Roi et La Reine sont arrivés en France!

Le souverain et la reine Camilla assisteront notamment, mercredi 20 septembre, à un dîner d’État au château de Versailles, en présence de plus de 150 invités dans la galerie des Glaces. Pour sa visite, 8 000 policiers et gendarmes seront mobilisés.

En mars, tout avait dû être annulé à la dernière minute sur fond de violentes manifestations en France contre la réforme des retraites. Six mois plus tard, le calme est revenu dans les rues de la capitale française et l’heure est de nouveau à « l’Entente cordiale », ou concorde franco-britannique, dont les 120 ans seront célébrés en avril prochain. Malgré ce premier rendez-vous manqué au printemps dernier, le programme du monarque britannique de 74 ans et de la reine Camilla, 76 ans, n’a pas été beaucoup modifié. Il oscille entre engagements symboliques forts et rencontres avec des acteurs de la société civile française.