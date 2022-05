Le Real Madrid piège Liverpool et remporte la Ligue des champions pour la 14è fois

Le Real Madrid a remporté la 14è Ligue des champions de son histoire après sa victoire face à Liverpool en finale ce samedi au stade de France. Un exploit des madrilènes qui s’offre le doublé cette saison.

Et le vainqueur de la Ligue des champions 2022 est le Real Madrid. Les madrilènes ont décroché le sacre après leur victoire face à Liverpool ce samedi soir. Dans une rencontre comptant pour la finale du tournoi, disputée au stade de France, les merengues se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par l’ailier brésilien Vinicius Junior à l’heure de jeu.Un bel exploit de la Casa Blanca qui termine la saison avec un doublé (championnat-C1

Dans un match qui a accusé plusieurs minutes de retard en raison des débordements constatés en dehors du stade de France, les Reds ont été les premiers à se montrer dangereux avec les percées de Salah et Mané. Mais la plus grosse occasion est signée Karim Benzema qui a cru ouvrir le score en fin de première période, refusé par la VAR. Ce qui n’était pas pour décourager les madrilènes qui ont poussé jusqu’à la délivrance à la 59è minute sur un but en renard des surfaces de Vinicius.

En face, Liverpool peut nourrir certains regrets mais les hommes de Jurgen Klopp se sont plutôt heurtés à un homme : Thibaut Courtois. Le gardien belge a écœuré ses adversaires pendant 90 minutes avec neuf arrêts réflexes, notamment un face à face avec Mo Salah.