Le Real Madrid détruit Noel Le Graët, après ses propos sur Zinedine Zidane

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce lundi, le Real Madrid a réagi aux propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Et le club historique espagnol n’a pas ménagé le président de la Fédération française de football.

Invité à s’exprimer sur la prolongation de Didier Deschamps (jusqu’en 2026) à la tête de l’équipe de France, à l’antenne de RMC Sports dimanche soir, le président de la FFF Noël Le Graët a tenu des propos polémiques sur Zinedine Zidane. Questionné sur les rumeurs envoyant ZZ à la tête de la sélection brésilienne, le dirigeant français a clairement manqué de tact dans sa réponse. “Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne”, a-t-il lancé avant d’ajouter “je ne l’aurais même pas pris au téléphone”, pour signifier que Zidane n’a jamais été envisagé pour entraîner les Bleus.

Des propos qui ont évidemment créé la polémique. Plusieurs personnalités du sport français ont d’ailleurs fustigé les déclarations de Le Graët, notamment Kylian Mbappé, Evan Fournier ou encore Franck Ribéry. Les réactions ont même dépassé les frontières de la France. En effet, le Real Madrid, où Zidane a évolué en tant que joueur puis entraîneur, a écrit un communiqué incendiaire à l’endroit du président de la FFF, ce lundi.

« Le Real Madrid CF regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s’attend à une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d’Europe défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l’a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d’entraîneur.

Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu’un qui détient cette représentation et se disqualifie, comme celles qu’il tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d’Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de 5 Ligue des Champions, parmi de nombreux autres titres », a écrit le 14 fois vainqueur de la Ligue des champions. Noël Le Graët continue donc d’être dans la tourmente, malgré son message d’excuses à l’endroit de Zidane et certaines voix s’élèvent même en France pour réclamer sa démission.