Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Eder Militao

Victime d’une rupture des ligaments croisés, le défenseur du Real Madrid Eder Militao va rater une bonne partie de la saison. Mais le club espagnol ne compte pas recruter pour remplacer le patron de sa défense. Selon Marca, le deuxième de la dernière édition de la Liga va plutôt faire confiance à une pépite de la Castilla en la personne d’Antolin Garzon.

Eder Militão, le défenseur central du Real Madrid, a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors du match contre l’Athletic Bilbao le week-end dernier. Une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en 2024. Cette perte est un coup dur pour l’équipe, car Militão avait montré sa valeur et son potentiel au sein de la défense du Real Madrid.

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, le club ne prévoit pas de recrutement extérieur pour combler le vide laissé par Militão. Selon les informations rapportées par le média espagnol Marca, le Real Madrid mise sur une solution interne en faisant appel à un talent émergent de sa réserve, la Castilla. Il s’agit d’Antolin Garzon, également connu sous le nom de « Marvel ».

- Publicité-

À 20 ans seulement, Marvel s’est distingué par son talent et son dévouement sur le terrain. Il a eu l’occasion de s’entraîner avec l’équipe première récemment, ce qui a impressionné l’entraîneur Carlo Ancelotti. Son engagement et sa forme physique ont suscité l’admiration du technicien italien, qui voit en lui une solution prometteuse pour renforcer la défense fragilisée de l’équipe.

Marvel, qui a déjà acquis une expérience significative au sein de la castilla, avec 27 apparitions et un but, est considéré comme l’un des futurs talents du poste de défenseur. Sa progression constante et ses performances remarquables lui ont même valu d’être sélectionné chez les jeunes avec l’équipe nationale d’Espagne à trois reprises.

Articles similaires