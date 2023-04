Le Qatar et les Emirats arabes unis actent la fin de la crise du Golfe

- Publicité-

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré mardi que le Qatar et les Emirats arabes unis devraient rouvrir leurs ambassades respectives dans les semaines à venir. Doha et Abu Dhabi parachèvent ainsi le processus de réconciliation enclenché en 2021.

Le Qatar et les Emirats arabes unis vont rouvrir leurs ambassades respectives dans les prochaines semaines, selon plusieurs déclarations de diplomates des deux pays, rapportées ce mardi par les agences de presse. La nouvelle peut surprendre : le climat actuel, au sein du Conseil de coopération du Golfe, avait presque fait oublier la brouille fratricide qui avait isolé Doha de ses voisins entre 2017 et 2021.

A cette occasion, Majed ben Mohammad al-Ansari, porte-parole du ministère qatari, a souligné qu’il y avait des progrès positifs dans les réunions des comités techniques qui travaillent pour faciliter la réouverture de leurs ambassades respectives. « La question relève actuellement du domaine de la procédure et la réouverture des ambassades devrait intervenir dans quelques semaines », a-t-il noté.

L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte avaient rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en 2017 et imposé des sanctions et des blocus au petit Etat du Golfe, en raison de différends géopolitiques. Lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe en janvier 2021, l’Arabie saoudite et d’autres pays sont convenus de rétablir leurs relations avec le Qatar pour mettre fin à la crise.