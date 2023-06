Le Qatar et la Chine signent un deuxième contrat d’approvisionnement en gaz sur 27 ans

Le Qatar a annoncé la conclusion d’un accord d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec la China National Petroleum Corporation (CNPC), établissant ainsi le deuxième contrat à long terme entre les deux pays en moins d’un an. Ce partenariat sur une durée de 27 ans renforce les liens énergétiques entre le Qatar et la Chine, alors que le pays du Moyen-Orient étend ses activités dans le secteur du gaz.

Le Qatar, l’un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, a annoncé la signature d’un nouvel accord d’approvisionnement en GNL avec la China National Petroleum Corporation (CNPC). Selon le ministre qatari de l’Energie, Saad Sherida Al-Kaabi, cet accord de 27 ans prévoit que le Qatar fournira quatre millions de tonnes de GNL par an à la Chine.

Ce contrat renforce la relation croissante entre le Qatar et la Chine dans le domaine de l’énergie. Il s’agit du deuxième accord d’approvisionnement à long terme conclu entre les deux pays en moins d’un an, démontrant l’importance stratégique de la coopération énergétique entre les deux partenaires. La China National Petroleum Corporation est une entreprise publique chinoise de premier plan dans le secteur de l’énergie, et sa participation au projet d’extension du champ offshore North Field renforce davantage les liens entre les deux pays.

Le North Field East (NFE) est un projet majeur qui vise à étendre le champ gazier offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, que le Qatar partage avec l’Iran. L’implication de la CNPC dans ce projet témoigne de la confiance accordée par le Qatar à la Chine en tant que partenaire stratégique dans le développement et l’exploitation de ses ressources gazières.

Alors que le Qatar étend ses activités dans le secteur du gaz et cherche à diversifier ses partenariats énergétiques, la signature de ce deuxième contrat à long terme avec la Chine renforce sa position en tant que fournisseur clé de GNL sur le marché mondial. Pour la Chine, cet accord garantit un approvisionnement stable en gaz naturel, répondant ainsi à sa demande croissante en énergie.