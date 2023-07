Le Qatar envisage d’acquérir 24 avions de combat Rafale supplémentaires à la France

Le Qatar exprime son intérêt pour l’achat de 24 nouveaux avions de chasse Rafale à la France, selon des informations relayées par La Tribune. Cette demande a été évoquée lors de la récente visite du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, dans le pays du Golfe.

Le Qatar envisage de renforcer ses capacités aériennes en exprimant son souhait d’acquérir 24 nouveaux avions de combat Rafale à la France. Selon les informations rapportées par La Tribune, cette requête a été discutée lors de la visite du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, dans le pays du Golfe le 17 juillet courant. Si cet achat se concrétise, ces appareils viendront compléter les 36 Rafale déjà commandés et livrés par le groupe français Dassault Aviation en 2015.

Outre cette commande additionnelle, le Qatar désire également moderniser sa flotte existante de 36 Rafale en les faisant évoluer vers le standard F4, qui représentera le nouveau standard des avions de chasse des armées françaises (Armée de l’air et Marine nationale). Cette démarche vise à maintenir la flotte de Doha au niveau technologique le plus avancé, alignant ainsi ses appareils avec les avions de chasse français les plus récents.

- Publicité-

La France avait déjà pris la décision en 2019 d’investir 1,9 milliard d’euros pour moderniser le Rafale au standard F4, choix également effectué par les Émirats Arabes Unis qui ont signé un contrat pour acquérir 80 Rafale F4 à livrer entre 2027 et 2030. Cette modernisation permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l’avion en y intégrant les dernières technologies et systèmes d’armement.

Véhicule blindé (VBCI) de Nexter

Outre le possible achat de nouveaux avions Rafale, des discussions sont en cours entre la France et le Qatar concernant l’acquisition potentielle du véhicule blindé (VBCI) de Nexter. Si cet accord se concrétise, ce contrat représenterait une étape importante pour Nexter qui cherche à élargir sa présence sur le marché de l’exportation.

Depuis son introduction, le Rafale français a connu un succès notable sur le marché international. En plus du Qatar, il a été exporté vers l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Grèce et la Croatie. L’Inde et l’Indonésie ont également passé des commandes récentes. Des discussions sont également en cours avec l’Irak, tandis que d’autres pays comme l’Arabie Saoudite, la Serbie et la Colombie expriment leur intérêt pour cet avion de chasse polyvalent.