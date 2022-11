Le Qatar annonce un accord pour approvisionner l’Allemagne en gaz naturel liquéfié

En conférence de presse cette semaine, le ministre qatarien de l’Energie, a déclaré que le pays du Golfe va fournir « jusqu’à 2 millions de tonnes de GNL par an » à l’Allemagne, à partir de 2026.

Le Qatar annonce un accord d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec l’Allemagne sur quinze ans, en pleine crise mondiale de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Le pays du Golfe va fournir « jusqu’à 2 millions de tonnes de GNL par an » au terminal gazier en cours de construction à Brunsbuntell, dans le nord de l’Allemagne, à partir de 2026, déclare le ministre qatarien de l’Energie, lors d’une conférence de presse.

L’accord, conclu entre Qatar Energy et la compagnie américaine ConocoPhilips, contribuera « aux efforts visant à soutenir la sécurité énergétique en Allemagne et en Europe », a déclaré le ministre qatari de l’Énergie, Saad Sherida Al-Kaabi, lors de sa conférence de presse.

La semaine dernière, le Qatar a conclu un accord d’approvisionnement avec la Chine sur 27 ans, une durée record dans l’industrie. L’Asie (Chine, Japon et Corée du Sud en tête) constitue le principal marché pour le gaz du Qatar, de plus en plus courtisé par les pays européens depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.