Le PSG dans le collimateur de l’UEFA

Selon les informations de L’Equipe ce jeudi, l’UEFA, via son instance de contrôle financier des clubs, met la pression sur le PSG. Le club français doit ainsi prouver qu’il respecte bien les règles du fair-play financier.

On le sait, depuis l’arrivée des Qataris, le PSG dépense sans compter lors des mercato. Des dépense folles, notamment ces dernières années, qui ont attiré l’attention de l’UEFA qui surveille de très prés le club français comme l’indique L’Equipe. Le média français explique que l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) a commencé à examiner les finances du champion de France, comme c’est le cas avec tous les autres clubs. Mais l’ICFC a réclamé aux Parisiens des informations complémentaires après avoir été interpellée par certains éléments.

L’instance de l’UEFA exige ainsi des réponses et des précisions de la part de la direction du PSG. En fonctions des documents que va apporter le club français, l’ICFC va décider de l’ouverture ou non d’une procédure disciplinaire. Le club parisien doit ainsi prouver qu’il respecte bien le fair-play financier. En 2014, le club dirigé par Nasser al Khelaïfi avait dû régler une amende de 60 millions d’euros dont 40 millions avec sursis, après des suspicions similaires.

La Liga a porté plainte contre le PSG

Une information qui survient au lendemain de la plainte déposée par la Liga contre le PSG et Manchester City auprès de l’UEFA. L’instance espagnole accuse les deux “clubs états » du non-respect du fair-play financier et des principes de concurrence.

«LaLiga dénonce le PSG et Manchester City pour violation des règles du fair-play financier. Les plaintes ont été déposées auprès de l’UEFA, mais LaLiga va prendre des mesures juridiques supplémentaires. D’autres actions en justice dans l’UE, en France et en Suisse. LaLiga continue d’assumer sa responsabilité de faire respecter le fair-play financier et le football durable en Europe,» peut-on lire dans le communiqué publié par l’organe qui dirige le football espagnol.