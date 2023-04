Le président ukrainien Volodymyr Zelensky invité au sommet de l’OTAN à Vilnius

- Publicité-

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer au sommet de l’Alliance qui aura lieu en juillet à Vilnius, en Lituanie. Cette invitation souligne l’importance de la coopération entre l’Ukraine et l’OTAN dans un contexte de tensions géopolitiques.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a également participé aux discussions. Cette invitation au sommet de l’OTAN est une reconnaissance de l’engagement de l’Ukraine en faveur de la sécurité et de la stabilité en Europe. L’Ukraine a longtemps cherché à renforcer sa coopération avec l’OTAN et a progressé sur la voie de l’adhésion à l’Alliance.

La participation de Zelensky au sommet de l’OTAN est une occasion pour l’Ukraine de renforcer sa position sur la scène internationale et de souligner son engagement en faveur de la sécurité européenne. Elle permet également de discuter des défis géopolitiques actuels auxquels l’Ukraine et l’OTAN sont confrontés, tels que la menace russe et la situation en Crimée.

- Publicité-

En invitant Zelensky au sommet de l’OTAN, l’Alliance montre son soutien à l’Ukraine et renforce sa coopération avec ce pays en matière de sécurité et de défense. Cette invitation souligne également l’importance de l’Ukraine dans la région et son engagement en faveur de la stabilité en Europe.