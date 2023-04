Le président ukrainien nomme un nouvel ambassadeur en Chine après une rencontre avec Xi Jinping

- Publicité-

Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a nommé Pavlo Riabikine, ancien ministre des Industries stratégiques, en tant qu’ambassadeur en Chine, poste vacant depuis février 2021. Cette nomination intervient après la première rencontre entre Zelensky et le président chinois Xi Jinping depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

La nomination de Pavlo Riabikine en tant qu’ambassadeur en Chine a été annoncée par le bureau de la présidence ukrainienne, à la suite de la réunion entre Zelensky et Xi Jinping. Les deux dirigeants ont discuté de la situation actuelle en Ukraine et de la coopération bilatérale entre l’Ukraine et la Chine. La nomination de Riabikine intervient après la vacance du poste d’ambassadeur depuis février 2021.

Riabikine est un diplomate expérimenté qui a déjà occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine et a également travaillé à l’ambassade d’Ukraine en Chine. En tant qu’ancien ministre des Industries stratégiques, il possède également une expérience dans la gestion des relations commerciales et économiques internationales.

- Publicité-

La nomination de Pavlo Riabikine est un pas important pour l’Ukraine dans sa quête de partenaires et de soutien diplomatique dans la région, alors que la crise avec la Russie se poursuit. Avec l’expérience de Riabikine dans la diplomatie et la gestion des relations économiques internationales, il sera un atout précieux pour l’Ukraine dans ses efforts pour renforcer ses relations avec la Chine et le reste du monde.