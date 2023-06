Le Président palestinien Mahmoud Abbas entame une visite officielle en Chine

- Publicité-

Le Président palestinien Mahmoud Abbas se rendra en Chine la semaine prochaine pour une visite d’État visant à renforcer les relations bilatérales et explorer les moyens de relancer les pourparlers israélo-palestiniens. La Chine, qui soutient activement une solution pacifique au conflit au Moyen-Orient, se dit prête à faciliter un accord de paix entre les deux parties.

Le Président palestinien Mahmoud Abbas effectuera une visite officielle en Chine du 13 au 16 juin prochain, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette visite d’État vise à renforcer les liens entre la Palestine et la Chine, ainsi qu’à discuter de la situation actuelle au Moyen-Orient, en particulier du processus de paix israélo-palestinien.

La Chine a réaffirmé son soutien à une solution pacifique et négociée au conflit israélo-palestinien et s’est dite favorable à la reprise des pourparlers entre les deux parties. En avril dernier, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine a appelé à une relance des négociations et a exprimé sa disponibilité à faciliter un accord de paix.

La visite du Président Abbas en Chine revêt une importance particulière, car elle intervient dans un contexte régional complexe. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées ces derniers mois, avec des affrontements sporadiques entre Israël et les groupes militants palestiniens, entraînant une détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, estime qu’une solution pacifique et durable est la seule issue viable pour résoudre ce conflit. La visite du Président Abbas offre une occasion pour les deux pays de discuter des moyens de relancer les pourparlers israélo-palestiniens et d’explorer des initiatives diplomatiques pour promouvoir la paix.

Outre les discussions politiques, la visite de M. Abbas comprendra également des rencontres avec des responsables chinois de haut niveau et des représentants du secteur des affaires. Il est prévu que des accords bilatéraux soient signés dans divers domaines, tels que l’économie, le commerce et la coopération technologique, renforçant ainsi les relations entre les deux pays.