Le président Joe Biden trébuche encore sur les marches menant à Air Force One (vidéo)

Le président américain Joe Biden a trébuché pour la troisième fois depuis le début de son mandat. Alors qu’il s’apprêtait à quitter la Pologne ce mercredi, le patron de la Maison Blanche a trébuché sur les marches menant à Air Force One.

Et de trois pour le président des Etats-Unis d’Amérique. Le dirigeant américain Joe Biden a encore trébuché ce mercredi 22 février 2023 en montant la passerelle de son avion, Air Force One, à Varsovie, la capitale de la Pologne. Mais il a rapidement récupéré et a continué jusqu’à la cabine.

Le président américain Joe Biden est arrivé lundi soir 20 février en Pologne en train en provenance d’Ukraine, après sa visite surprise à Kiev. Mardi, Joe Biden a prononcé un vibrant discours à Varsovie, en hommage aux Polonais et au Ukrainiens. Mercredi, le président américain a rencontré les chefs d’Etat et de gouvernement de neuf pays du flanc oriental de l’Otan.

🔴A l’instant : le président américain Joe Biden a de nouveau trébuché en montant dans Air Force One, au terme de son séjour à Varsovie, en Pologne. #JoeBiden #USA pic.twitter.com/RWevPoXZiq — LSI AFRICA (@lsiafrica) February 22, 2023

Si Joe Biden s’est rendu mardi à Varsovie pour la deuxième fois en douze mois depuis le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine, c’est aussi parce que la Pologne est devenue la tête de pont de l’Otan dans la région.