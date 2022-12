Le Président du Niger, Mohamed Bazoum, reçu au Vatican par le Pape François

Le Président du Niger, Mohamed Bazoum, en visite en Italie s’est entretenu au Vatican avec le Pape François ce samedi 3 décembre, a annoncé Vatican News.

Après avoir participé à la conférence Rome MED Dialogue à Rome, ce vendredi 2 décembre, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum a rendu visite au Pape François ce samedi 3 décembre. Il a été reçu en audience au palais apostolique du Vatican et a pu s’entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avec le Saint-Père, nous rapporte Vatican News.

Au cours d’une séance de travail, le Secrétaire d’Etat du Vatican, Cardinal Parolin et le chef de l’État nigérien ont eu des échanges sur les questions sécuritaires au Sahel et celles liées à la nécessité d’améliorer le Système Éducatif, précise la source. Comme le veut la tradition, le Pape a offert une œuvre en bronze représentant un enfant qui aide un autre à se relever. Le président nigérien a lui offert des œuvres artisanales touaregs du Niger.

Mohamed Bazoum, lors de son passage en Italie, a affirmé notamment qu’il fallait un nouvel accord migratoire entre le Niger et l’Europe, et tout particulièrement avec la France, l’Italie et l’Espagne pour mieux gérer les flux migratoires.