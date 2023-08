Le président chinois Xi Jinping se rend en Afrique du Sud pour participer au sommet des BRICS

- Publicité-

Le Président chinois Xi Jinping a entamé son deuxième voyage à l’étranger de l’année, se rendant en Afrique du Sud pour une visite d’État et pour participer au sommet des BRICS.

Dans un geste significatif de coopération et de diplomatie, le Président Xi Jinping a quitté la Chine en direction de l’Afrique du Sud pour participer au sommet annuel des BRICS. Ce rendez-vous, qui rassemble les dirigeants des cinq pays membres – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – vise à renforcer la coopération entre les puissances émergentes dans divers domaines tels que l’économie, la finance, la technologie et les affaires étrangères.

La visite du Président Xi revêt une importance particulière, car elle marque son deuxième voyage à l’étranger cette année, après sa visite en Russie en mars. Cette démonstration de présence internationale souligne l’engagement de la Chine envers le multilatéralisme et la promotion de relations solides avec ses partenaires mondiaux. Alors que les relations internationales continuent d’évoluer, la Chine cherche à jouer un rôle constructif dans la résolution des défis mondiaux.

- Publicité-

Le sommet des BRICS fournira également une plateforme pour discuter des questions régionales et mondiales d’actualité, telles que les défis économiques mondiaux, le développement durable, la sécurité régionale et la coopération commerciale. La participation du Président Xi Jinping permettra de mettre en avant les priorités et les contributions de la Chine à ces discussions, tout en renforçant les liens diplomatiques avec les autres membres du groupe.