Le président brésilien Lula se rend en Chine pour une visite officielle

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi 17 mars, que le président brésilien Lula da Silva se rendra en Chine pour une visite officielle du 26 au 31 mars. Cette visite intervient après que le Brésil et la Chine ont renforcé leur partenariat économique et politique ces dernières années.

Le Brésil est devenu un important fournisseur de matières premières pour la Chine, tandis que la Chine est devenue le principal partenaire commercial du Brésil. Les deux pays ont également coopéré dans des domaines tels que l’énergie et les infrastructures.

La visite du président brésilien Lula da Silva en Chine est un signe de l’importance de la relation entre ces deux pays émergents. Cette visite devrait renforcer encore davantage la coopération économique et politique entre le Brésil et la Chine, et ouvrir de nouvelles opportunités pour les deux pays.