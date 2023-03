Le président biélorusse Alexandre Loukachenko prêt à accueillir des armes nucléaires « stratégiques » russes

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré vendredi qu’il était prêt à accueillir des armes nucléaires « stratégiques » russes sur son territoire en plus des armes « tactiques » déjà prévues.

Lors d’une adresse à la nation, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a déclaré qu’il était prêt à accueillir des armes nucléaires « stratégiques » russes sur son territoire, en plus des armes « tactiques » que Moscou prévoit déjà d’envoyer en Biélorussie.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Biélorussie et ses voisins occidentaux, qui ont imposé des sanctions économiques et politiques au régime de M. Loukachenko en réponse aux répressions menées contre l’opposition et la société civile.

Le président biélorusse a justifié cette décision en accusant les « salauds là-bas à l’étranger » de chercher à déstabiliser son pays de l’intérieur et de l’extérieur. Cette déclaration inquiète les pays voisins de la Biélorussie, ainsi que les membres de l’Union européenne et de l’OTAN, qui craignent que cette escalade militaire ne déstabilise davantage la région.

Les réactions internationales à cette annonce restent à venir. A noter que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a aussi appelé vendredi à une « trêve » en Ukraine et à des pourparlers « sans conditions préalables » entre Moscou et Kiev.