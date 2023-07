Le Premier ministre israélien officiellement invité aux États-Unis par Joe Biden

- Publicité-

Le président américain, Joe Biden, a officiellement invité le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, à une réunion prochaine aux États-Unis. Cette invitation intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays.

Les relations entre les États-Unis et Israël ont été marquées par des tensions ces derniers mois, notamment sur des questions clés telles que l’accord nucléaire avec l’Iran et la question palestinienne. Cette invitation de Joe Biden à Benyamin Netanyahu pour une réunion officielle est perçue comme un signe de recherche de dialogue et de réconciliation entre les deux pays.

Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé l’invitation dans un communiqué, en précisant que Benyamin Netanyahu avait accepté. Les détails concernant la date et le lieu de la réunion n’ont pas encore été divulgués, mais il est prévu que les discussions portent sur divers sujets d’intérêt commun, y compris les défis régionaux et les questions bilatérales.

L’invitation de Joe Biden à Benyamin Netanyahu est perçue comme une tentative de renouveler le dialogue et de renforcer les relations entre les deux pays, malgré les divergences politiques et les différends passés. Elle témoigne également de l’importance stratégique d’Israël pour les États-Unis dans la région du Moyen-Orient.