Le Parlement européen demande un mandat d’arrêt international contre Alexandre Loukachenko

Le Parlement européen a voté en faveur d’une demande de mandat d’arrêt international visant le président biélorusse Alexandre Loukachenko, l’accusant de complicité dans la guerre en Ukraine et de fourniture d’armes à la Russie.

Le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la délivrance d’un mandat d’arrêt international contre le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, pour son rôle présumé dans la guerre en Ukraine. Les députés européens ont qualifié Loukachenko de « complice » de la Russie dans le conflit en cours en Ukraine, le qualifiant d’« injustifié, illégal et non provoqué ».

La résolution du Parlement européen vise également à poursuivre Loukachenko pour la fourniture d’armes et d’équipements militaires aux forces russes engagées dans la guerre en Ukraine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Union européenne pour accroître la pression sur la Biélorussie en raison de ses actions présumées dans la crise ukrainienne.

- Publicité-

La décision du Parlement européen intervient alors que les relations entre l’UE et la Biélorussie sont de plus en plus tendues, en grande partie en raison du rôle présumé de la Biélorussie dans la crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et l’Union européenne. L’UE a déjà imposé des sanctions à l’encontre de la Biélorussie et examine régulièrement d’autres mesures punitives.