Le Pape François s’inquiète du danger d’une guerre nucléaire

Le pape François a évoqué le risque d’une guerre nucléaire, à l’occasion de l’Angélus en clôture de la messe de canonisation des bienheureux Scalabrini et Zatti, le dimanche 09 octobre 2022.

A l’issue de la messe du dimanche 09 octobre, le pape François a, parlant des années 1960, rappelé « le danger de guerre nucléaire qui menaçait le monde à cette époque ». En pleine guerre froide, le monde venait de traverser la crise des missiles de Cuba, en 1962, durant laquelle des têtes nucléaires soviétiques avaient été pointées en direction des États-Unis depuis l’île de Cuba.

« Pourquoi ne pas tirer les leçons de l’Histoire ? », s’est interrogé le pape François devant des milliers de fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre. « Même à cette époque, il y avait des conflits et de grandes tensions, mais la voie pacifique a été choisie », a-t-il souligné. Sans citer les acteurs qui menacent aujourd’hui d’utiliser l’arme atomique, le pape a simplement conclu son appel en citant un passage du livre du prophète Jérémie : « Ainsi parle le Seigneur : Arrêtez-vous en chemin et voyez, interrogez les sentiers de toujours. Où donc est le chemin du bien ? Suivez-le, et trouvez vous-mêmes le repos. ».

Dimanche dernier, le pape François avait déploré la « grave situation » provoquée par les « nouvelles actions contraires aux principes du droit international » alors que la Russie venait d’annexer quatre régions ukrainiennes. Cette situation, affirmait-il, « augmente le risque d’escalade nucléaire, au point de faire craindre des conséquences incontrôlables et catastrophiques au niveau mondial ».

Ce lundi, le président Vladimir Poutine a confirmé des frappes massives sur les infrastructures énergétiques de l’Ukraine. La Russie dit être prête à riposter à toute sorte d’attaque avec la plus grande fermeté.