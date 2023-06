Le pape François prévoit une visite historique en Mongolie en septembre

Le Vatican a annoncé ce samedi, que le pape François se rendra en Mongolie du 31 août au 4 septembre, marquant ainsi la première visite papale dans ce pays à majorité bouddhiste. Cette visite historique témoigne de l’engagement du pape envers les minorités religieuses et sa volonté de promouvoir le dialogue interreligieux.

Le Vatican a confirmé aujourd’hui que le pape François entreprendra un voyage historique en Mongolie du 31 août au 4 septembre. Cette visite sera la première d’un pape dans ce pays d’Asie orientale à majorité bouddhiste et viendra renforcer les liens entre les religions dans une région souvent marquée par des tensions interconfessionnelles.

La Mongolie, avec ses trois millions d’habitants, compte une petite communauté catholique de seulement 1 500 personnes. Cependant, le pape François a toujours attaché une grande importance aux minorités religieuses et à la promotion du dialogue interreligieux. Sa décision de visiter la Mongolie souligne son engagement envers ces valeurs et son désir de renforcer les relations entre l’Église catholique et les communautés bouddhistes.

- Publicité-

Bien que le programme détaillé de la visite n’ait pas encore été publié, on s’attend à ce que le pape François rencontre des représentants bouddhistes et des dirigeants religieux locaux. Il est également probable qu’il célèbre une messe pour la communauté catholique mongole et adresse un message de paix et d’harmonie à l’ensemble de la population.

La visite du pape François en Mongolie revêt une signification particulière à une époque où le monde est confronté à de nombreux défis, notamment des divisions religieuses et culturelles. En se rendant dans ce pays où les catholiques sont en minorité, le pape envoie un message fort d’inclusion et d’ouverture, en rappelant l’importance de la coexistence pacifique entre différentes religions.

Articles similaires