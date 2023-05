Le Pape François appelle à la paix en Ukraine et à l’accueil des migrants en Hongrie

- Publicité-

À l’issue de sa visite en Hongrie, le Pape François a appelé à l’accueil des migrants et réitéré ses appels à la paix en Ukraine, tout en critiquant indirectement la politique de Viktor Orban.

Le Pape François a clôturé sa visite en Hongrie en appelant à l’accueil des migrants, dénonçant le « repli » et les « fermetures » dans une critique indirecte de la politique du Premier ministre Viktor Orban. Malgré les tensions en Ukraine voisine, le souverain pontife a multiplié les appels à la paix dans la région, exhortant à « retrouver l’âme européenne » face à la montée des nationalismes et à l’« infantilisme belliqueux ».

Dans l’avion qui le ramenait à Rome, le Pape François s’est également déclaré « disposé à faire tout ce qu’il faut » pour la paix en Ukraine, sans donner plus de précisions sur les actions envisagées. Il a également répondu favorablement à la demande du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal de faciliter le retour en Ukraine des enfants emmenés en Russie par les forces russes.

Cette visite du Pape François en Hongrie et ses appels à la paix en Ukraine et à l’accueil des migrants témoignent de sa volonté de promouvoir la paix et la solidarité en Europe.