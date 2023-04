Le Pape François appelle à la fin des conflits dans le monde

Lors de son message urbi et orbi pour la fête de Pâques ce dimanche, le Pape François a appelé à la fin des conflits dans le monde et a particulièrement condamné la guerre en Ukraine. Il a exhorté la communauté internationale à agir pour rétablir la paix et le bien-être des populations.

Devant une foule de quelque 100 000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome, le Pape François a prononcé son traditionnel message urbi et orbi, appelant à la fin des conflits qui ensanglantent le monde. Il a souligné les nombreuses « pierres d’achoppement » à la paix dans le monde, dont la guerre en Ukraine, qui a été au centre de son message comme en 2022.

Le Pape a exprimé sa solidarité avec les victimes de la guerre en Ukraine et a appelé à la réconciliation, la fraternité et la paix dans cette région. Il a également prié pour le réconfort des blessés, des personnes ayant perdu des proches et pour le retour des prisonniers dans leur famille en toute sécurité.

« Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles », a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à « mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde ».

En appelant à la fin des conflits dans le monde, le Pape François a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la solidarité entre les peuples. Son message de Pâques a rappelé l’importance de la fraternité et de la réconciliation pour surmonter les divisions et construire un avenir de paix pour tous.

