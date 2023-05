Le pape François annule ses rendez-vous matinaux en raison d’un état fiévreux

- Publicité-

Le pape François, âgé de 86 ans, a annulé ses engagements prévus pour la matinée de ce vendredi 26 mai 2023 en raison d’un état fiévreux, a annoncé le Vatican. Le porte-parole du Saint-Siège n’a pas précisé la nature exacte des rendez-vous annulés par le pape argentin.

Ce vendredi 26 mai, le Vatican a annoncé que le pape François avait été contraint d’annuler ses rendez-vous prévus pour la matinée en raison d’un état fiévreux. Le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni, a déclaré que le souverain pontife n’avait pas pu recevoir d’audiences en raison de cette situation.

Bien que les détails exacts de son programme annulé n’aient pas été divulgués, cette décision souligne la prudence et la préoccupation du Vatican pour la santé du pape François. À l’âge de 86 ans, il est important de prendre des mesures de précaution pour préserver sa santé, d’autant plus en période de pandémie mondiale où la vigilance est essentielle.

Le pape François est connu pour son empressement à remplir ses engagements malgré les défis de santé. Cependant, il est également conscient de l’importance de prendre soin de lui-même pour continuer à assumer ses responsabilités de chef de l’Église catholique et de guide spirituel pour des millions de fidèles à travers le monde.

La santé du pape François est une préoccupation importante pour les fidèles du monde entier, qui se tournent vers lui pour guider l’Église catholique et apporter un message d’espoir et de réconfort. Alors que le Vatican n’a pas divulgué de détails supplémentaires sur l’état de santé exact du pape, il est essentiel de respecter sa vie privée et de lui accorder le temps nécessaire pour se reposer et récupérer.

En cette période de préoccupation mondiale pour la santé, les prières et les vœux de rétablissement rapide affluent pour le pape François. La communauté catholique et les personnes de toutes confessions espèrent sincèrement que sa fièvre se dissipera rapidement et qu’il pourra reprendre ses engagements avec son énergie et sa vitalité habituelles.

