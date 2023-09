Le pape évoque la «responsabilité européenne» face à des migrants

- Publicité-

Le pape François a appelé à une «responsabilité européenne» lors de sa visite à Marseille, soulignant que les migrants qui risquent leur vie pour atteindre l’Europe ne sont pas une menace envahissante.

Lors de sa visite à Marseille, ce samedi, le pape François a abordé la question migratoire, appelant à une réponse responsable de la part de l’Europe. Il a insisté sur le fait que les migrants qui prennent des risques mortels en traversant la mer pour atteindre l’Europe ne sont pas des envahisseurs, mais plutôt des individus confrontés à des situations difficiles.

Le pape a exprimé sa conviction que le phénomène migratoire est une réalité permanente de notre époque, et non une urgence temporaire exploitée à des fins alarmistes. Il a souligné la nécessité d’une gestion responsable de ce processus par l’Europe, capable de faire face aux défis objectifs qu’il présente.

La visite du pape à Marseille a eu lieu dans le cadre des Rencontres méditerranéennes, où il a abordé diverses questions liées à la paix, à la coexistence et à la solidarité entre les peuples méditerranéens. Son discours sur la migration a mis en lumière la nécessité d’une approche humanitaire et d’une coopération internationale pour répondre aux besoins des migrants et des réfugiés.