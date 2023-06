Le Nigeria suspend Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde

- Publicité-

Le gouvernement nigérian suspend les opérations de Binance Nigeria Limited. La plus grande bourse de crypto-monnaies au monde opère sans enregistrement ni réglementation appropriés, ce qui rend ses activités au Nigeria.

Le régulateur des marchés du Nigéria a ordonné à la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, de cesser ses activités dans le pays, déclarant qu’une unité locale qui courtisait les investisseurs nigérians par le biais d’un site Web était illégale.

«L’attention de la Securities and Exchange Commission (la Commission) a été attirée sur le site Web exploité par Binance Nigeria Limited, qui sollicite le public nigérian pour échanger des crypto-actifs sur ses différentes plateformes Web et mobiles. Binance Nigeria Limited n’est ni enregistré ni réglementé par la Commission, et ses opérations au Nigéria sont donc illégales. Tout membre du public investisseur qui traite avec l’entité le fait à ses propres risques» a déclaré la Securities and Exchange Commission (SEC) dans un communiqué daté du 9 juin. Elle a ajouté que la société n’était ni enregistrée ni réglementée, ce qui la rendait illégale.

- Publicité-

A lire aussi: Le gouverneur de la banque centrale du Nigeria suspendu et arrêté par le président Tinubu

Cette semaine, nous rapporte Reuters, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et Coinbase pour avoir prétendument enfreint ses règles.

L’année dernière, la SEC du Nigéria a publié une série de réglementations pour les actifs numériques, indiquant que le pays le plus peuplé d’Afrique essayait de trouver un terrain d’entente entre une interdiction totale des crypto-actifs et leur utilisation non réglementée. C’était après que la banque centrale du Nigéria ait interdit en 2021 aux banques et aux institutions financières de négocier ou de faciliter les transactions en monnaies numériques.

- Publicité-

La population nigériane, jeune et technophile, a adopté avec enthousiasme les crypto-monnaies, en utilisant par exemple les échanges de pair à pair proposés par les bourses de crypto-monnaies pour éviter l’interdiction du secteur financier.