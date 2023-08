Le ministre de la Défense Chinois en visite stratégique en Russie et en Biélorussie

Li Shangfu, Ministre de la Défense chinois, entame une visite de haut niveau en Russie et en Biélorussie cette semaine, marquant une étape clé dans les relations bilatérales entre Pékin et Moscou.

Le Ministre de la Défense chinois, Li Shangfu, a entamé une visite stratégique en Russie et en Biélorussie, s’étalant du lundi au samedi, dans le cadre d’une série de rencontres et de conférences de haut niveau. L’un des moments forts de cette visite sera sa participation à la 11e Conférence sur la Sécurité Internationale à Moscou, où il aura l’occasion de partager des perspectives et des idées sur les enjeux mondiaux actuels.

Pékin et Moscou ont renforcé leurs liens bilatéraux au fil des ans, consolidant leur partenariat à mesure que leurs relations avec l’Occident se sont tendues. La récente visite du président chinois, Xi Jinping, en Russie a marqué une étape significative, soulignant la nature étroite de leur coopération. Lors de cette visite, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement envers une coopération « aux perspectives illimitées », mettant en évidence leur unité face aux défis mondiaux.

Outre sa participation à la conférence, le Ministre Li aura des entretiens avec des responsables de la défense en Russie, renforçant ainsi les liens militaires entre les deux pays. Cette collaboration revêt une importance particulière à l’heure où les préoccupations en matière de sécurité mondiale s’intensifient.

La visite de Li Shangfu intervient également dans un contexte géopolitique marqué par l’invasion russe en Ukraine. Bien que la Chine ait appelé au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, y compris l’Ukraine, elle n’a pas publiquement condamné l’invasion russe. Cette position suscite des questions sur la dynamique entre Pékin, Moscou et les affaires internationales.