Le ministre américain de la Défense en visite surprise en Irak

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a effectué une visite surprise en Irak mardi dans le but de renforcer les liens stratégiques entre les États-Unis et l’Irak.

Lloyd Austin est en visite en Irak. Sur Twitter Austin a déclaré que sa visite visait à « réaffirmer le partenariat stratégique » entre les deux pays alors que l’Irak cherche à devenir plus sûr, stable et souverain. Cette visite intervient alors que l’Irak commémore le 20e anniversaire de l’invasion américaine contre le régime de Saddam Hussein.

La visite du chef militaire du Pentagone en Irak témoigne de l’engagement continu des États-Unis envers l’Irak et de leur volonté de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. La visite d’Austin pourrait également fournir une occasion pour les deux parties de discuter des moyens de renforcer la coopération dans la lutte contre les groupes extrémistes et de promouvoir la stabilité régionale.

Pour rappel, le 20 mars 2003, le président américain a déclenché une intervention armée en Irak. Cependant, malgré la victoire de ses troupes obtenue 26 jours plus tard et l’arrestation de Saddam Hussein qui a suivi, la menace de guerre civile existe entre chiites et sunnites.