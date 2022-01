Le Maroc souligne « l’importance de prendre en compte les aspirations du Peuple malien »

Le Maroc a exprimé jeudi, sa solidarité au peuple malien qui traverse une période difficile et a réitéré son attachement à la stabilité du Mali.

Après l’Algérie, la Guinée, et la Mauritanie pour ne citer que des pays africains, le Mali a reçu le soutien du Maroc. Au cours d’un appel téléphonique avec le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, le jeudi 20 janvier 2022, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, a déclaré combien son pays est particulièrement préoccupé par la situation sociopolitique du Mali, et a exprimé la solidarité du Royaume chérifien au peuple malien.

Le ministre Bourita souligne par ailleurs, l’importance de prendre en compte les aspirations du Peuple malien et de faire confiance à son génie propre pour trouver une solution aux défis auxquels le pays est confronté. Le diplomate a mis également l’accent sur l’intérêt de maintenir une interaction constructive entre le Mali et son environnement régional. L’échange entre les deux diplomates a été soldé par une note de réjouissance des relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre le Mali et le Royaume du Maroc.

Dans cette situation difficile marquée par les sanctions diplomatiques et économiques lourdes de la CEDEAO que traverse le Mali, les autorités de la transition ne comptent pas abdiquer à la lutte. Avec le peuple dans leur barque elles promettent corriger le tir et redonner au Mali la plénitude de sa souveraineté et la stabilité qu’elle mérite.