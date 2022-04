Le Maroc rouvre ses liaisons maritimes avec l’Espagne

Le Maroc a annoncé ce mardi 12 avril 2022, la réouverture de ses liaisons maritimes avec l’Espagne. Une décision qui intervient après près de deux ans de fermeture en raison de la pandémie de covid-19.

« Les compagnies maritimes vont reprendre progressivement leurs services passagers entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger-Ville et les ports espagnols d’Algesiras et de Tarifa », a indiqué le ministère marocain des Transports, dans un communiqué rendu public lundi.

La décision du Royaume Chérifien de rouvrir ses liens maritimes avec l’Espagne fat suite à la visite au Maroc, du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. « Nous allons procéder à la réouverture progressive des passages frontaliers pour garantir un flux ordonné des personnes ». « Les marchandises circuleront également normalement », a déclaré le président espagnol lors de son passage à Rabat.

Selon la déclaration des autorités marocaines, « il faudra par ailleurs, pour les automobilistes, patienter jusqu’au 18 avril prochain, pour espérer faire la liaison entre les deux pays en voiture ». Le Maroc avait la décision de fermer ses liaisons maritimes avec l’Espagne en raison de la pandémie de covid-19.

