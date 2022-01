Le Mali remonte les bretelles à la France avec 4 questions élémentaires

Il est très important de rappeler que le Mali aujourd’hui, tient beaucoup au respect de sa souveraineté, a déclaré le porte-parole du gouvernement malien qui a invité la ministre française des Armées, Florence Parly, qui accuse les autorités maliennes de provocation, à la retenue et à respecter le principe élémentaires des relations internationales.

Décidemment, la fin de la crise diplomatique entre le Mali et la France n’est pas pour demain. Les deux pays restent agressifs verbalement et scrutent à la lettre, toutes les provocations, quelle que soit leur nature, pour y apporter une réplique formelle.

Reçu sur la télévision nationale du Mali, le porte-parole du gouvernement malien est revenu sur la déclaration de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui accuse de provocation, les autorités maliennes de la transition. Le colonel Abdoulaye Maïga a fait recours à l’une des plus célèbres citations de l’écrivain, romancier, dramaturge et poète français Alfred de Vigny, pour charger copieusement Florence Parly. « Nous invitons également Mme Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État », a déclaré le colonel Maïga.

« Nous l’invitons également, c’est un conseil, à faire sienne cette phrase d’Alfred de Vigny sur la grandeur du silence », a-t-il ajouté, faisant ainsi référence à la citation: « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse », tirée du poème « La mort du loup », ou au livre « Servitude et grandeur militaires », dans lequel l’écrivain assure avoir « connu des officiers qui s’enfermaient dans un silence de trappiste, et dont la bouche sérieuse ne soulevait la moustache que pour laisser passage à un commandement ».

4 questions adressées à Florence Parly

« Lorsqu’un État décide de soutenir un autre État qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire nationale, qui est dans la provocation » ? A ainsi lancé le porte-parole du gouvernement malien à l’endroit de la ministre française des Armées qui accuse le Mali de provocation.

« Lorsqu’un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, qui est dans la provocation ? ». « Lorsqu’on divise les Maliens pour ou contre la transition, qui est dans la provocation ?». « Lorsqu’on tente désespérément d’isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, qui est dans la provocation » ? Demande le colonel Abdoulaye Maïga à Florence Parly.

Les relations entre Bamako et Paris sont marquées par de vives tensions diplomatiques depuis l’avènement du Coup d’Etat du mardi 20 août 2020. Le soutien de la France aux décisions de la CEDEAO et de l’UEMOA sanctionnant le Mali, n’ont fait que pourrir l’atmosphère entre les deux pays. Mais ce n’est pas tout, l’affaire Wagner fait également partie de la pomme de discorde entre les deux Etats.