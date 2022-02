Le Mali demande le retrait « sans délai » des troupes de Barkhane et Takuba

Le Mali a dénoncé ce vendredi, des manquements répétés des accords de Défense et a invité les autorités françaises à retirer sans délai, les forces Barkhane du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes.

Estimant que « les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali », la France et ses alliés européens ont annoncé leur retrait du Mali sous la pression de la junte militaire. Ce retrait, selon la déclaration officielle, pourrait prendre jusqu’à 6 mois. Mais le Mali n’est plus disposé à digérer la présence de ses troupes étrangères sur son territoire.

Le pays sahélien a demandé ce vendredi, le retrait sans délai des troupes de Barkhane et Takuba. Pour le Mali qui dénonce la violation des accords de Défense, les résultats de neuf ans d’engagement français dans le pays « n’ont pas été satisfaisants ». « Au regard de ces manquements répétés (aux) accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes », dit le colonel Maïga.

Le Gouvernement malien réaffirme par ailleurs, sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect de la souveraineté nationale et la dignité du peuple malien.