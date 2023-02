Le Kivin, cette méthode pour faire exploser la femme de plaisir en seulement 3 minutes

Vivre une vie de couple épanouie, passe aussi par les jouissances au cours des parties de jambes en l’air. Si vous avez alors envie de briser la routine au sein de votre couple, essayez cette nouvelle méthode.

La routine au cours des ébats sexuels, fait aussi partie des problèmes auxquels font face bon nombre de couples de nos jours. Pour alors corriger un peu ces genres de choses nous vous proposons d’expérimenter le Kivin, cette nouvelle méthode qui fait exploser la femme de plaisir en seulement trois minutes.

Qu’est ce que le Kivin?

Si la grande majorité des méthodes pour atteindre le septième ciel concernent la pénétration, la méthode Kivin est tout autre. Et pour cause, elle concerne un préliminaire : le cunnilingus. Le scientifique recommande de le faire sur le côté pour un plaisir intense et explosif en seulement 3 minutes. Marla Renee Stewart, sexologue est également une fervente défenseuse de cette technique pour jouir avec le partenaire placé perpendiculairement aux jambes de la femme. Une révolution dans ce type de sexe oral pratiqué parallèlement au corps de son amante. Et comme vous le savez, il existe cinq types d’orgasmes différents dont le clitoridien fait partie. Cela permet une plus grande stimulation du périnée qui provoque un orgasme très rapide. Ceux qui n’arrivent pas à conceptualiser cette position comprendront mieux en voyant l’image.

Si cette technique méconnue est un raccourci certain vers l’orgasme, pas sûr que toutes les femmes veulent s’y prêter. D’une part, cette position est assez intime et amène à un panorama visuel qui ne met pas tout à fait à l’aise les receveuses de ce préliminaire particulier. C’est pour cette raison qu’il faut demander à sa partenaire si elle veut s’y prêter. Si la réponse est oui, voici comment il faut procéder pour cette explosion sensuelle. La partenaire doit être allongée sur le dos, une jambe levée sous laquelle la personne active dans la méthode Kivin glissera. Il sera couché sur le côté la bouche face à la vulve pour un contrôle maximal des caresses. Ainsi, il pourra exercer une pression sur le périnée tout en faisant glisser la langue sur le haut de la vulve. Il est important d’être attentif aux gémissements et aux autres réactions car certains actes peuvent être au contraire douloureux. N’hésitez pas à demander à votre partenaire de vous guider.