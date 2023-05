Le Kazakhstan nie toute implication dans l’aide à la Russie

- Publicité-

Le Kazakhstan, la plus grande économie d’Asie centrale, a rejeté jeudi les accusations selon lesquelles, il aiderait la Russie à contourner les sanctions occidentales. Malgré une augmentation significative des réexportations vers la Russie via des pays tiers, le Kazakhstan affirme ne pas être complice de l’acheminement de biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, faisant l’objet d’un embargo.

Suite aux accusations portées par des représentants européens et américains, le Kazakhstan a vigoureusement nié toute implication dans l’aide à la Russie pour contourner les sanctions internationales. Bien que les réexportations vers la Russie aient connu une hausse marquée, le pays affirme que ces échanges commerciaux ne sont pas destinés à soutenir le complexe militaro-industriel russe ou à violer les restrictions imposées par les sanctions occidentales.

Les allégations selon lesquelles le Kazakhstan importerait puis réexporterait vers la Russie du matériel sous embargo ont suscité des préoccupations au sein de la communauté internationale. Les représentants européens et américains ont exhorté le Kazakhstan à respecter pleinement les restrictions imposées par les sanctions et à empêcher tout contournement de celles-ci.

- Publicité-

Le gouvernement kazakh a répondu en soulignant qu’il respectait scrupuleusement les réglementations internationales et les obligations commerciales. Le pays a également réaffirmé son engagement envers les normes et les principes du droit international. Le Kazakhstan a assuré qu’il coopérerait pleinement avec les enquêtes en cours pour prouver sa bonne foi et dissiper tout soupçon de complicité dans des pratiques de contournement des sanctions.