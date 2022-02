Le gouvernement malien rencontre les représentants des pays européens engagés dans le pays

Alors que la France et les pays européens engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali ont annoncé dans une déclaration conjointe, leur intention de retirer leurs forces du Mali, les autorités de la transition tiennent une réunions avec les représentants européens.

Les autorités de transitions au Mali tiennent jeudi, une réunion avec les représentants des pays européens engagés dans la force militaire Takuba au Mali. La rencontre qui était prévue mercredi a finalement eu lieu jeudi et devrait aborder la question de la poursuite des opérations européennes au Mali. Le gouvernement malien va probablement tenter de convaincre les européens de ne pas suivre la position de la France et de rester actif dans le pays sahélien.

Cette rencontre intervient alors même que quelques minutes plus tôt, une déclaration conjointe de la France, des européens et du Canada, annonçait un retrait coordonné du Mali. « En raison des multiples obstructions des autorités maliennes de transition, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre terrorisme au Mali », indique le communiqué conjoint.

La rencontre entre ces représentants européens et les autorités maliennes va-t-elle changer quelques chose dans la décision de retrait? Probablement pas, car les pays européens, contrairement aux africains, semblent plutôt très solidaires et suivent une ligne directive précise. Ils prendront sans doute le parti de Paris.