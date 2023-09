Le G20 accorde à l’Union Africaine le statut de membre permanent, une avancée historique

- Publicité-

Lors du prochain sommet du G20 à New Delhi, le groupe devrait annoncer officiellement sa décision d’accorder le statut de membre permanent à l’Union Africaine. Cette avancée historique marque un changement significatif dans les relations internationales et va renforcer le rôle de l’Afrique sur la scène mondiale.

Selon des informations rapportées par l’agence de presse américaine Bloomberg, le G20 a pris la décision d’offrir à l’Union Africaine le statut de membre permanent. Cette décision, qui devrait être officialisée lors du sommet du G20 prévu les 9 et 10 septembre à New Delhi, en Inde, marque un tournant majeur dans les relations internationales.

L’annonce de cette décision a été saluée comme une avancée historique, permettant à l’Union Africaine de passer d’une « organisation internationale invitée à adhérer » à un « membre permanent » du groupe. Cette proposition avait été initiée en juin dernier par le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui avait plaidé en faveur de l’adhésion de l’Union Africaine en tant que membre « à part entière et permanent » du G20.

- Publicité-

Le G20 est composé de 19 pays et de l’Union européenne, représentant les plus grandes économies du monde, contribuant à plus de 85 % de la production totale et à 75 % du commerce mondial. L’intégration de l’Union africaine en tant que membre permanent souligne la reconnaissance de l’importance croissante de l’Afrique sur la scène mondiale, tant sur le plan économique que politique.

Une participation accrue de l’Afrique

Cette décision historique du G20 d’accorder à l’Union Africaine le statut de membre permanent est une étape cruciale vers une représentation plus équitable des nations sur la scène internationale. Elle ouvre la voie à une participation accrue de l’Afrique dans les discussions et les décisions relatives aux enjeux mondiaux, tels que l’économie, la santé, le climat, et la sécurité.

Cependant, cette avancée ne manquera pas de susciter des débats et des discussions sur la manière dont l’Union Africaine utilisera cette nouvelle influence et comment elle contribuera aux défis mondiaux.